जम्मू-कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा, 16 की मौत और कई घायल

जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर में मंगलवार को एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। डोडा जिले में एक वाहन के फिसलकर खाई में गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

इस संबंध में डोडा के एसएसपी ने बताया कि मंगलवार दोपहर डोडा कस्बे केे पास एक सड़क हादसा हुआ। बटोत-किस्तवाड़ नेशनल हाईवे पर एक वाहन जा रहा था। इसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। इस दौरान यह वाहन फिसलकर नीचे गिर गया।

#UPDATE: The death toll in doda road accident rises to 16. https://t.co/tCEmwMXzAa