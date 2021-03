Jammu-Kashmir : शोपियां मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, 3 की तलाश जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के मुनिहाल इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। ताजा खबर यह है कि सुरक्षा बलों के तड़के एक मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों की अभी पहचान नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस आतंकियों की पहचान में जुटी है।

#UPDATE - A total of three terrorists eliminated in the encounter with security forces in Shopian till now. Joint operation in progress: Chinar Corps, Indian Army#JammuAndKashmir