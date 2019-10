जम्मू-कश्मीरः अवंतीपुरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर किए तीन आतंकी, नौशेरा में घायल जवान शहीद

जम्मू। घाटी से अभी-अभी एक बड़ी खबर आई है। जम्मू एवं कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ में जवानों ने तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया। तीनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और तलाशी अभियान चल रहा है। वहीं, मंगलवार को नौशेरा सेक्टर में आतंकियों द्वारा की गई फायरिंग में घायल सेना का जवान शाम को शहीद हो गया।

कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक अवंतीपुरा में घटनास्थल से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। ढेर किए गए तीनों आतंकियों की पहचान और उनका किस संगठन से संबंध था, के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को मंगलवार शाम को खुफिया सूचना मिली थी कि अवंतीपुरा के बाहरी इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत ही अवंतीपुरा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।

#UPDATE Kashmir Zone Police on Awantipora encounter: 3 terrorists killed. Arms & ammunition recovered. Identities and affiliations being ascertained. Search in the area continues. https://t.co/aQmm2f56p0 pic.twitter.com/WSUSiOL3Pk

सुरक्षा बलों के जवान इलाके में अलग-अलग जगहों पर जाकर आतंकियों की तलाश में जुट गए। इसी बीच सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी सुनसान इलाके में बने आतंकियों के छिपे घर के पास पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत गोलीबारी चालू कर दी। सुरक्षाबलों की ओर से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई और संबंधित इलाके को घेर लिया गया।

वहीं, मंगलवार को नौशेेरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में घायल हुए भारतीय सेना के जेसीओ शाम को शहीद हो गए। मंगलवार को दिन में नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के 500 मीटर अंदर आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी थी। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम को उन्होंने दम तोड़ दिया।

इससे पहले सोमवार को घाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था, "टेररिस्ट कैंप को हम बिल्कुल नष्ट कर देंगे और अगर ये नहीं बाज आए तो हम अंदर जाएंगे।"

J&K: A Junior Commissioned Officer (JCO) of the Indian Army succumbed to injuries after being fired upon by terrorists at a post(500m inside the LoC) in Naushera sector earlier today. Area cordoned off, exchange of fire underway pic.twitter.com/tvEN6Wqc7W