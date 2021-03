Jammu-Kashmir : अनंतनाग मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। जम्मू.कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांडीपोरो में गुरुवार को सेना के जवान ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकी को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकी की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल कांडीपोरा इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है।

#UPDATE | Number of terrorists killed in Anantnag encounter rises to two, says Kashmir IG of Police Vijay Kumar