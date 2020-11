Jammu-Kashmir : नौशेरा सेक्टर में एक जवान शहीद, एमईए ने किया पाक उच्चायोग के अधिकारी को तलब

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के नगरोटा सीमावर्ती क्षेत्र में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज आने को तैयार नहीं है। शनिवार को एक बार फिर पाक सेना ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम उल्लंघन किया। साथ ही पाक सेना ने गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया है। भारतीय सेना ने सीमा पर पाक गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस गोलीबारी में सेना के एक जवान के शहीद होने की सूचना है। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है।

Jammu and Kashmir: One Army personnel has lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Nowshera sector of Rajouri district