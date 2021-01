Jammu-Kashmir : पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 23 गिरफ्तार

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने साइबर क्राइम की सूचना मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने श्रीनगर के कश्मीर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। श्रीनगर जिले के कई कॉल सेंटरों पर भी साइबर क्राइम की टीम ने छापे मारे हैं। इस दौरान 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर जोन पुलिस के आईजी विजय कुमार ने इस बात की पुष्टि की है।

On the reports of cyber frauds and hacking, an FIR was registered at Cyber Police Station, Kashmir Zone, Srinagar. After that multiple raids were conducted at different call centres in Srinagar district. A total of 23 accused persons were arrested: IG Police Kashmir, Vijay Kumar pic.twitter.com/UxXqaRGzix