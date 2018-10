जम्मू-कश्मीरः नौगाम के सूथू में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, दो आतंकी ढेर

नई दिल्ली। एक तरफ पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाकर शांति की अपील करने का ढोंग कर रहा है वहीं दूसरी तरफ सीमा पार से आतंकवादी लगातार जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार तड़के एक बार फिर आतंकियों ने घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसके जवाब में सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें घेर लिया। नौगाम के सूथू में सुबह से जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस बीच सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं इस मुठभेड़ में अब तक दो आतंकी मारे जा चुके हैं।

#JammuAndKashmir : Bodies of two terrorists recovered following an exchange of fire between terrorists & security forces at Soothu, Nowgam on the outskirts of Srinagar . pic.twitter.com/lv9cqkOjNZ



आपको बता दें कि एक दिन पहले ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर का एक दिवसीय दौरा किया। दौरे के ठीक दूसरे दिन आतंकियों ने एक बार फिर अपने इरादे साफ करते हुए घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश की है। अपने दौरे पर राजनाथ सिंह ने साफ किया था कि हम पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है। इसी के चलते पीएम मोदी आगे कदम बढ़ाते हुए पाकिस्तान भी गए लेकिन पाकिस्तान ने मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का माहौल नहीं स्थापित होने दिया।

#JammuAndKashmir: An exchange of fire started between terrorists & security forces at Soothu, Nowgam on the outskirts of Srinagar earlier this morning. Internet services have been suspended. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/tMIUg9cfmp