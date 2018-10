जम्मू-कश्मीरः श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में आतंकी ढेर, एक जवान शहीद

नई दिल्ली। आतंकियों के खिलाफ घाटी में चल रहे ऑपरेशन ऑलआउट के बाद आतंकियों की कमर टूट गई है, यही वजह है कि बोखलाकर थोड़े थोड़े समय में आतंकी अपनी नापाक हरकतों के जरिये दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में बुधवार तड़के ही श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठेभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए जबकि एक जवान शहीद हो गया है। इससे पहले मिली जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ श्रीनगर के फतेह कदल में सुक्षाबलों और आतंकियों के बीच चल शुरू हुई।

Jammu & Kashmir: Three terrorists have been eliminated and one Jammu & Kashmir police personnel has lost his life: Imitiyaz Ismail Parray, SSP, Srinagar (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/fj9Jn8dTuN