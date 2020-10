Jammu-Kashmir : बडगाम में मुठभेड़ जारी,  सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर बडगाम जिले के चदूरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ काफी देर से जारी है। दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर फायरिंग की सूचना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दो से तीन आतंकियों को चदूरा इलाके में घेर लिया है।

Encounter underway between security forces and terrorists in Chadoora area of Budgam in Jammu and Kashmir



