JK: Anantnag में सेना का बड़ा बदला, खूंखार रेपिस्ट आतंकी ढेर, Doda से आतंकियों का सफाया

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच सीमा पर आतंकी गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। इसी कड़ी में सुरक्षाबलों ने अनंतनाग ( Anantnag ) जिले में एक बार फिर तीन आतंकियों को ढेर किया है। मारे गए तीन आतंकियों में दो लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba ) के और एक हिज़बुल मुजाहिद्दीन (Hizbul Mujahideen ) का कमांडर मसूद भी शामिल है।

तीन आतंकी ढेर

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को सुरक्षाबलों को जानकारी मिली थी कि अनंतानाग ( Encounter in Anantnag ) के खुल चोहार इलाके में कुछ आतंकी ( Terrorist ) छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों की टीम इलाके में पहुंच गई और घेराबंदी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों को देखकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सुरक्षाबलों ( Indain Army ) ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया।

हिजबुल कमांडर मसूद ढेर

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मुठभेड़ में तीन आतंकियों की में दो आतंकियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba ) के आतंकी के रूप में की गई है। जबकि, एक आतंकी पहचान हिज़बुल मुजाहिद्दीन (Hizbul Mujahideen ) के सदस्य के रूप में की गई है। DGP दिलबाग सिंह का कहना है कि इस मुठभेड़ में हिजबुल का जिला जिला कमांडर मसूद ( Masood ) भी मारा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मसूद डोडा का रहने वाला था। वह डोडा जिले में जीवित बचा आखिरी आतंकी था। मसूद के मौत के साथ ही त्राल ( Tral ) के बाद डोडा जिले में भी आतंकी का सफाया हो गया है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने मसूद के पास से कई खतरनाक हथियार भी बरामद किए हैं इनमें AK-47 तक शामिल हैं। मसूद पर रेप के भी आरोप थे। फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है।

With today’s operation at Khulchohar area of Anantnag by Police along with Local RR unit in which 2 LeT terrorists including one district commander & one HM commander Masood (in pic) were neutralised, Doda dist in Jammu Zone becomes totally militancy free once again: J&K DGP pic.twitter.com/M1OEOHuhJ7