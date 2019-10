जम्मू-कश्मीरः अवंतीपुरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी

जम्मू। घाटी से अभी-अभी एक बड़ी खबर आई है। जम्मू एवं कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अभी रविवार को ही भारतीय सेना द्वारा पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें दर्जन भर आतंकी और पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए थे।

ताजा जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को मंगलवार शाम को खुफिया सूचना मिली थी कि अवंतीपुरा में आतंकी छिपे हुए हैं। इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत ही अवंतीपुरा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।

सुरक्षा बलों के जवान इलाके में अलग-अलग जगहों पर जाकर आतंकियों की तलाश में जुट गए। इसी बीच सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी आतंकियों के पास पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत गोलीबारी चालू कर दी। इसके बाद सुरक्षाबलों की ओर से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई।

#UPDATE Jammu & Kashmir: Encounter breaks out between security forces & terrorists in Awantipora. https://t.co/aJBKlbjwkb

इससे पहले सोमवार को घाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था, "टेररिस्ट कैंप को हम बिल्कुल नष्ट कर देंगे और अगर ये नहीं बाज आए तो हम अंदर जाएंगे।"

मलिक ने यह बयान एक पत्रकार के जवाब में दिया, जिसने रविवार को पीओके में आतंकी शिविरों के ऊपर भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सवाल किया था।

गौरतलब है कि रविवार को भारतीय सेना ने तोपों (आर्टिलरी गन्स) का इस्तेमाल कर पीओके में मौजूद आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया था। इन आतंकी शिविरों के जरिये पाकिस्तान भारतीय सीमा में आतंकियों को घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहा था।

मलिक ने कहा, "लड़ाई अच्छी नहीं होती और पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो कल जो हुआ उससे ज्यादा होगा।"

#WATCH J&K Governor Satya Pal Malik on Indian Army using artillery guns to target terrorist camps in PoK: Terrorist camps ko hum bilkul barbaad kar denge,aur agar ye nahi baaz aaye to hum andar jayenge pic.twitter.com/rKII2nsbZ2