Jammu Kashmir: Pulwama मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर, Hizbul के टॉप कमांडर कासिम भी मारा गया

नई दिल्ली। पूरी दुनिया कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में भारतीय सेना (Indian Army) लगातार आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। पुलवामा (Pulwama) जिले के त्राल (Tral) में एक बार फिर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ ( Encounter ) जारी है। इस एनकाउंटर में अब तक तीन आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं, हिजबुल ( Hizbul Top Commander ) के टॉप कमांडर कासिम जुगनू के भी मारे जाने की खबर है। फिलहाल, इलाके मेॆं सर्च ऑपरेशन जारी है।

तीन आतंकी ढेर

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि त्राल इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। सूचना के आधार पर सेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और इलाके को घेर लिया। सेना को घेराबंदी करता देख आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि, सुरक्षाबलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे। मजबूर होकर सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन, अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन को रोक दिया गया। सुबह एक बार फिर मुठभेड़ (Encounter in Tral) शुरू हुई। इस मुठभेड़ में अब तक तीन आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं, हिजबुर के टॉप कमांडर कासिम जुगनू (Kasim Jugnoo) के मारे जाने की भी खबर है। इसके अलावा बासित अहमद पारे और हारिस मंजूर भट को भी मार गिराया गया है। हालांकि, सेना की ओर से अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं, इस मुठभेड़ में दो जवानों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

J&K: One unidentified terrorist neutralised in the encounter which broke out at Chewa Ular in Tral area of Awantipora, Pulwama district last evening. The operation is still underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/yObKt5zEhK