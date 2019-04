जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ आतंकी हमले में RSS नेता समेत दो की मौत, सरकारी अस्पताल के पास हुआ था हमला

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है। वहां के एक अस्पताल में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार गोलीबारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन ( RSS ) से संबंधित मेडिकल सहायक चंद्रकांत शर्मा को निशाना बनाकर किया गया। फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि शर्मा के बॉडीगार्ड ( PSO ) की मौके पर ही मौत हो गई थी।

स्थानीय नेता के बॉडीगार्ड की मौत

चंद्रकांत शर्मा गोलीबारी के बाद गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनको इलाज के लिए जम्मू ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आतंकियों ने RSS नेता पर फायरिंग की थी। शर्मा वहां के जिला अस्पताल में कार्यरत थे। घटना का पता चलते ही पुलिस ने अस्पताल में घेराबंदी कर दी है। फिलहाल, पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी में पता चला कि हमलावर बुर्का पहन कर आया था।

J&K: Medical Assistant Chandrakant Sharma working at district hospital in kishtwar injured in an attack by terrorists, his PSO shot dead. Sharma is also associated with the RSS