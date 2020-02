तमिलनाडु के बाद जम्मू-कश्मीर में भीषण हादसा, कार-ट्रक की भिड़ंत में 5 की मौत

नई दिल्ली। बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से आ रही है। तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के बाद सांबा ( Samba ) जिल में एक भीषण हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत-बचाव का कार्य शुरू हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, जम्मू ( Jammu ) के सांबा जिले में गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पठानकोट नेशनल हाईवे पर जटवाल के नजदीक एक कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। आनन-फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लाशों को बाहर निकाला। फिलहाल, मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। इस घटना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और न ही मरने वालों की पहचान हुई है।

Jammu and Kashmir: 5 members of a family died after their car collided with a truck on Jammu Pathankot National Highway near Jatwal in Samba district today. Police have started an investigation after registering a case. pic.twitter.com/hEoYQSqcid