जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में हुर्रियत नेता की गोली मारकर हत्या, पत्नी भी जख्मी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता की हत्या की ख़बर हैं। जानकारी के मुताबिक अनंतनाग में तहकीक हुर्रियत के जिलाध्यक्ष हफीज़ुल्लाह मीर को कुछ बंदूकधारियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने की वजह से हुर्रियत नेता की मौत हो गई।

हुर्रियत नेता की पत्नी भी जख्मी

बता दें कि हमले में हफीज़ुल्लाह मीर की पत्नी भी जख्मी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट जम्मू-कश्मीर का हाथ है। फिलहाल मीर के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम ले लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुटी है।

Hurriyat leader Hafizullah Mir shot at in Achabal area of South Kashmir. He has been admitted to hospital. More details awaited. #JammuAndKashmir