Jammu Kashmir: आतंकियों के निशाने पर Indian Army, Baramulla रोड पर IED लगाकार धमाके की तैयारी

नई दिल्ली। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस (coronavirus) से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ भारत में आतंकी (Terrorist) गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि, भारतीय सेना (Indian Army) भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में एक बार फिर भारतीय सुरक्षाबलों ने आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि बारामूला ( Baramulla) में आतंकियों ने IED से सुरक्षबलों पर हमले की योजना बनाई थी। लेकिन, समय रहते ही इस मकसद को नाकाम कर दिया गया। वहीं, IED को भी नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन ( Search Operation ) जारी है।

आतंकी साजिश नाकाम

जानकारी के मुताबिक, घाटी के बारमूला-श्रीनगर हाइवे ( Baramulla Srinagar Highway ) पर आतंकियों ने भारतीय सेना ( Indian Army ) पर हमला करने के लिए IED लगाया था। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों के काफिले को नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। लेकिन, सुरक्षाबलों ने समय रहते इसे नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और कुछ दूर तक वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई। इलाके में काफी संख्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आतंकियों ने कहीं और IED तो नहीं लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह IED बारामूला जिले के टप्पन इलाके ( Tuppen ) में लगाया गया था। बताया जा रहा है कि यहां हर दिन सुबह सेना का काफिला गुजरता है। लिहाजा, आतंकियों ने बडी़ साजिश को अंजाम देने की तैयारी की थी।

An Improvised Explosive Device (IED) like object that was recovered by troops of 29RR on Srinagar-Baramulla National Highway was destroyed by bomb disposal squad: Army #JammuAndKashmir pic.twitter.com/2VEgXukYX5