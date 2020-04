जम्मू-कश्मीरः कुलगाम में सेना के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर, एक की तलाश जारी

नई दिल्ली। देश और दुनिया में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके आतंकी ( Terrorist ) अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में एक बार फिर आतंकियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की, हालांकि समय रहते सुरक्षाबल के जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया।

दरअसल शनिवार सुबह दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में तीन आतंकियों को जवानों ने ढे़र कर दिया। फिलहाल मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई है।

Encounter underway between security forces & terrorists in Manzgam of Kulgam.Terrorists trapped at the encounter site. More details awaited: Jammu and Kashmir Police