Jammu-Kashmir : पुलवामा में लश्कर का टॉप कमांडर जाहिद टाइगर सहित 2 आतंकी ढेर

नई दिल्ली। शनिवार को सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में दो कुख्यात आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दो आतंकियों में से एक की पहचान हो गई है। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिस आतंकी की पहचान हुई है वो लश्कर का टॉप कमांडर है।

LeT’s top commander Zahid Nazir Bhat also known as Zahid Tiger killed in today’s encounter at Pulwama: Jammu and Kashmir Police https://t.co/tuTWCOWQPc