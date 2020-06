Jammu Kashmir: Anantnag में आतंकी हमला, एक जवान शहीद, 5 वर्षीय बच्चे की भी मौत

नई दिल्ली। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के खिलाफ जंग लड़ रही है। वहीं, दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंकी गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनंतनाग ( Anantnag ) जिले में एक फिर आतंकियों ने सीआरपीएफ ( CRPF ) पार्टी पर हमला किया है। इस हमले में एक भारतीय जवान ( Indian Soldier ) शहीद हो गया, जबकि इस हमले में पांच वर्षीय बच्चे की भी मौत हो गई है। इधर, इस घटना के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

CRPF पार्टी पर आतंकी हमला

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजकर 10 मिनट पर अनंतनाग ( Militant Attack In Anantnag ) के बिजबेहरा ( Bijbehara ) इलाके में CRPF की टीम ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान हथियारों से लैस आतंकियों का एक दल वहां पहुंचा और सीआरपीएफ पार्टी ( Terrorist Attack on CRPF Party ) पर हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान और पांच वर्षीय स्थानीय बच्चे को गोली लगी। आनन-फानन में दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन, डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है मरने वाले बच्चे की पहचान निहान भट ( Nihan Bhatt) के रूप में की गई है। वह, मूलरूप से कुलगाम ( Kulgam ) का रहने वाला था। इस हमले के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

