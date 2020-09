जम्मू-कश्मीर: राजोरी जिले में संघर्ष विराम का उल्लंघन, पाकिस्तानी गोलीबारी में एक अधिकारी शहीद

नई दिल्ली। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस (Coronavirus) से जूझ रही है। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान (Pakistan) लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में एक अधिकारी शहीद हो गया है। वहीं, कई घर भी तबाह हो गए हैं।

पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन

जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह राजौरी (Rajouri ) के तारकुंड सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं पाकिस्तान की ओर से मोर्टार भी दागे गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जेसीओ शहीद हो गया। रिपोर्ट के अनुसार, Loc के फॉरवर्ड फोस्ट पर JCO की तैनाती की गई थी। सुबह जब पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई तो वह घायल हो गया था। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनकी अब मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में सीमा के आस-पास के कई गांव के घर भी तबाह हो गए। वहीं, आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं मोर्टार दागने के कारण मदरसे गिर गए और स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल, इलाके में सेना की टीम पहुंच गई है और मामले की छानबीन कर रही है।

Jammu and Kashmir: An Army JCO (Junior Commissioned Officer) lost his life in ceasefire violation by Pakistan, in Keri sector of Rajouri. More details awaited.