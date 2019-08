जम्मू-कश्मीर: पाक ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, मुठभेड़ में एक भारतीय जवान शहीद

नई दिल्ली। भारत के लाख समझाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नौशेरा में पाक ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन, इस मुठभेड़ में एक भारतीय जवान शहीद हो गया।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह से ही नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। पाक ने सेना की अग्रिम चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतों का भारतीय जवान ने मुहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन, इस मुठेभड़ में राजीव थापा नामक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान राजीव थापा दार्जलिंग के रहने वाले थे। अभी भी सीमा पर फायरिंग जारी है।

Jammu & Kashmir: Ceasefire violation by Pakistan along the line of control (LoC) in the Naushera sector. In the firing, an Indian soldier from Gorkha Rifles has lost his life. Indian Army is retaliating. pic.twitter.com/loUvB8DA2a