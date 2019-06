जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबलों ने बडगाम में 1 आंतकवादी को मुठभेड़ में किया ढेर

नई दिल्‍ली। जम्‍मू-कश्‍मीर बडगाम के चदूरा क्षेत्र इलाके में सेना ने आतंकवादियों के साथ घंटों तक चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने चदूरा के जंगल से आतंकवादी के शव को बरामद किया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी की पहचान पाकिस्तान निवासी जरार के रूप में हुई है। जरार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुए हैं।

#UPDATE CRPF: One terrorist has been killed in Budgam Encounter , operation continues. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/JKEESUDqKq

चदूरा के जंगल से शव बरामद

जानकारी के मुताबिक सेना को बडगाम में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी), राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने बडगाम के चदूरा में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सेना और आतंकवादी के बीच हुई मुठभेड़ में पाकिस्‍तानी आतंकवादी जरार मारा गया। मुठभेड़ के बाद सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान चदूरा के जंगल से आतंकवादी का शव बरामद हुआ।

Jammu and Kashmir: Exchange of fire underway between terrorists and security forces at Chadoora area of Budgam district . (#Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/szUAfSF6Q8