Jammu-Kashmir : कुलगाम में आतंकी हमला, 3 बीजेपी नेताओं की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली। जम्मू-कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) के कुलगांव क्षेत्र के वाईके पोरा में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। ताजा मामले में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की आतंकियों ने गोली मार कर हत्‍या कर दी। इनमें प्रदेश युवा मोर्चा के महासचिव भी शामिल हैं।

Terrorists fired upon three BJP workers identified as Fida Hussain Yatoo, Umer Rashid Beigh and Umer Ramzan Hajam in YK Pora, Kulgam, today. They were shifted to a nearby hospital for treatment where they were declared as brought dead: Jammu and Kashmir Police