Jammu Kashmir: Sopore में CRPF पार्टी पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, स्थानीय की भी मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) संकट के बीच आतंकी गतिविधि भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह में जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के पुलवामा ( Pulwama ) के त्राल ( Tral ) में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आई थी। वहीं, अब सोपोर ( Sopore ) में आतंकियों ने CRPF पर हमला किया है। इस हमले में CRPF का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि तीन अन्य जवान घायल हुए हैं। वहीं, एक स्थानीय के भी मारे जाने की खबर है।

Sopore में आतंकी हमला

जानकारी के मुताबिक, सोपोर इलाके ( Terrorist Attack in Sopore ) में बुधवार सुबह CRPF की एक पार्टी पेट्रोलिंग पर निकली थी। तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। लेकिन, इस मुठभेड़ ( Encounter in Sopore ) में CRPF 179 बटालियन के हेड कॉन्स्टेबल ( Head Constable ) शहीद हो गए हैं। वहीं, एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई। इस हमले में अब तक तीन जवान के साथ-साथ एक आम नागरिक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और खबर लिखे जाने तक फायरिंग जारी है।

J&K: A Central Reserve Police Force (CRPF) jawan & a civilian lost their lives, & 3 CRPF personnel injured after terrorists fired upon a CRPF patrolling party in Sopore, today. According to CRPF, 2 of the injured CRPF jawans are critical. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/dLHapPsSJa