Jammu-Kashmir : पीडीपी नेता हाजी नजीर के घर पर आतंकी हमला, सुरक्षा अधिकारी घायल

नई दिल्ली। जम्मू—कश्मीर श्रीनगर के नाटीपोरा में एक बार फिर आतंवादियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। इस बार आतंकियों ने पीडीपी नेता हाजी नजीर के घर पर हमाल बोला है। आतंकियों की ओर से की गई गोलीबारी में पीडीपी नेता के निजी सुरक्षा अधिकारी मंज़ूर अहमद घायल हो गए हैं। उन्हें पास के अस्प्ताल में उपचार में लिए भर्ती कराया गया है।

#UPDATE: Manzoor Ahmad (Personal Security Officer of a PDP leader) who got injured at Natipora in Srinagar succumbs to his injuries: Jammu and Kashmir Police https://t.co/4myIH9Ukyh