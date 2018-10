जम्मू कश्मीर: सुरक्षाबलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी, सेना कैंप पर किया हमला, एक जवान शहीद

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में सेना की ओर से ताबड़तोड़ एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों के मारे जाने से उनके आका बौखला गए हैं। इसी की वजह से गुरुवार की शाम दक्षिणी कश्मीर के त्राल में सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया। राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप नंबर 42 पर आतंकियों अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले का सुरक्षाबलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरे इलाके को तुरंत घेरकर जवाबी कार्रवाई शुरु कर दी। एहतियातन पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। खबर है कि इस हमले की चपेट में सेना के दो जवान आ गए। इनमें से एक जवान की मौत अस्पताल ले जाते समय हुई जबकि दूसरे जवान को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Jammu and Kashmir: Terrorists fired upon a 42 rashtriya rifles (RR) camp at Tral. More details awaited.