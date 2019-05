जम्मू-कश्मीरः कुलगाम में आतंकियों ने PDP नेता को मारी गोली, हालत गंभीर

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद जमाल को गोली मार दी है। वारदात को जंगलपोरा गांव में अंजाम दिया गया है। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद जमाल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता हैं।

Jammu & Kashmir: Terrorists shot at a political worker Mohd Jamal in Zangalpora area of Kulgam. He has been shifted to a hospital & is said to be in a critical condition.