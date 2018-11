जम्मू एवं कश्मीर: शोपियां में दो आतंकी ढेर, सर्च अभियान तेज

श्रीनगर: शोपियां में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने आतंकी मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। दरअसल सुरक्षाबलों को शोपियां जिले के कुदपोरा गांव में आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसपर सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू की। इस दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया।

Shopian: An encounter between security forces and terrorists is underway in Khudpora village. More details awaited. #JammuAndKashmir