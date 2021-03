Jharkhand : चाईबासा IED विस्फोट में जगुआर इकाई के 2 जवान की मौत, 3 घायल

नई दिल्ली। झारखंड के चाईबासा जिले में गुरुवार की सुबह जगुआर एसॉल्ट ग्रुप 11 पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर नक्सलियों ने घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट किया। यह घटना उस समय की है जब झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम सुबह सर्च अभियान पर निकली थी। इस ब्लास्ट में जगुआर इकाई के दो जवानों की मौत होने की सूचना है। विस्फोट में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

2 jawans of Jharkhand Jaguar unit lost their lives & 3 others injured in an IED blast planted by naxals in Jharjhara area. After the blast, massive search operation has been launched: Jharkhand Police