झारखंड में सड़क किनारे युवती का अधजला शव बरामद, गर्भवती होने की आशंका

रांची। अभी हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के अधजले शव के बाद दूसरी महिला के अधजले शव का मामला पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था, कि झारखंड के खूंटी में बृहस्पतिवार सुबह एक युवती का अधजला शव बरामद किया गया है। खूंटी के तिरिलटोली गांव के पास ग्रामीणों ने इस शव को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। हालांकि पुलिस अभी तक युवती के शव की शिनाख्त नहीं कर सकी है।

जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर झारखंड पुलिस के डीएसपी आशीष महली भी पहुंचे। महली ने जांच-पड़ताल के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि युवती की उम्र तकरीबन 25 वर्ष की रही होगी। उन्होंने आशंका जताई कि संभवता युवती की कहीं और हत्या करने के बाद यहां पर लाकर शव को जलाने की कोशिश की गई होगी। महली ने यह भी आशंका जाहिर की कि युवती गर्भवती भी हो सकती है, लेकिन इस बारे में पूरी जानकारी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद मिल सकेगी।

Jharkhand: Half-burnt body of a woman found in Khunti , today. DSP Ashish Mahli (in pic) says,"Prima facie it appears that body was brought from somewhere else and an attempt was made to burn here. We are investigating the matter". pic.twitter.com/c2QEcJeJxA