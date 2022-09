Jharkhand News: धनबाद में बैंक लूटने आए लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक ढेर और दो को पकड़ा

धनबाद बैंक मोड़ स्थित मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में लुटने की मंशा से घुसे लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक डकैत को मार गिराया है। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बना हुआ है।

झारखंड की कोल नगरी धनबाद में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी में डकैती करने आए लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। एक लुटेरे को पुलिस की गोली लगी है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिली है कि बैंक लूटने के लिए पांच की संख्या में लूटेरे आए थे, सभी लुटेरे बाहर के बताए जा रहे हैं। वहीं इस एनकाउंटर के बाद दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो लुटेर भागने में सफल हो गए। दोनों की तलाश जारी है। कहा जा रहा है कि ये दोनों अपराधी आसपास कहीं छिपे हुए हैं।

Dacoits had come to commit robbery in Muthoot Finance, police killed one in an encounter in Dhanbad