पति की हत्या कर लाश को घर में जलाया, पुलिस अंदर न आए इसलिए लोहे के मेनगेट पर दौड़ाया करंट

Wife Killed Husband: झारखंड के जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक महिला ने पति की हत्या कर घर में उसकी लाश को जलाने की कोशिश की। पुलिस और पड़ोसी घर में न आए इसलिए महिला ने लोहे से बने मेनगेट पर करंट दौड़ा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस महिला को कब्जे में करने में सफल हुई।

Jharkhand: Wife Killed husband and try to brun dead body in House in Jamshedpur