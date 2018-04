नई दिल्‍ली : रविवार को जम्मू-कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में सेना ने 13 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। एनकाउंटर के दौरान 4 नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। वहीं 40 से ज्यादा स्थानीय लोग घायल हुए हैं। घायलों का नजदीकी अस्पतालों में इलाज जारी है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, इस एनकाउंटर को कश्मीर में अभी तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है।

All 7 terrorists killed in Shopian's Dragad have been identified as locals and their bodies have been claimed by their kin: SP Vaid, DGP, J&K pic.twitter.com/31l2MC8mVI