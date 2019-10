जम्मू-कश्मीरः श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में 11 घायल, सर्च ऑपरेशन जारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद वहां तैनात भारी सुरक्षा के बीच शनिवार को घाटी में आतंकी हमले की खबर सामने आई है। शनिवार को श्रीनगर स्थित भीड़भाड़ वाले बाजार हरि सिंह हाइट स्ट्रीट में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। खरीदारों की भीड़ से भरे बाजार में हुए इस हमले में 11 लोगों के जख्मी होने की सूचना है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हरि सिंह हाई स्ट्रीट बाजार में किए गए ग्रेनेड अटैक में कम से कम 11 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ग्रेनेड हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया है और कई जगह नाकाबंदी कर दी गई है। अचानक हुए इस हमले के बाद सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाल लिया है और छापेमारी की जा रही है।

Jammu and Kashmir: Search operation underway at Hari Singh High Street in Srinagar following a grenade attack earlier today. More details awaited. pic.twitter.com/q0ETOUukJ7