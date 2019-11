JK: सोपोर में सुरक्षा बलों ने धरा लश्कर का एक आतंकी, डीजीपी ने दी सफाई की बधाई

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में शनिवार को सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। वहीं, सोपोर में आतंकियों के सफाये को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बधाई दी।

#बिग ब्रेकिंगः दिल्ली कोर्ट में हिंसा के बाद वकीलों की टॉप संस्था की बड़ी चेतावनी.. सरकार और पुलिस भी नहीं...

जानकारी के मुताबिक शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 179वीं बटालियन, भारतीय सेना और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया।

DGP J&K, Dilbagh Singh: I want to congratulate security forces as clean up (of terrorists) in Sopore has been successful to a great extent. There're still some ppl who are attempting to spread terrorism here. But our police&army always stay alert.Situation is much better here now pic.twitter.com/dX9XQQLNTB