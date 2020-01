कश्मीरः गणतंत्र दिवस पर घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे जैश के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

श्रीनगर। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। श्रीनगर पुलिस ने बृहस्पतिवार को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर घाटी को दहलाने की साजिश रचने वाले दो आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है।

जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा गुरुवार को दी गई जानकारी के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इसके साथ ही 26 जनवरी को बड़ा आतंकी हमला कर घाटी को दहलाने की साजिश का भी खुलासा किया है।

J&K Police: Srinagar Police has busted Jaish-e-Mohammad terror module, averted major terror attack planned on 26th January and worked out 2 earlier grenade attacks. 2 terrorists have been arrested pic.twitter.com/LvnTJeGSXd