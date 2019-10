जम्मू-कश्मीरः आतंकवादियों ने सोपोर में बस स्टैंड पर किया ग्रेनेड अटैक, कई घायल

श्रीनगर। अभी-अभी जम्मू-कश्मीर के सोपोर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बारामूला जिला स्थित सोपोर के बस अड्डे के नजदीक आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब विदेशी प्रतिनिधिमंडल घाटी में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचने वाला है।

जानकारी के मुताबिक कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने सोमवार दोपहर बाद सोपोर में बस स्टैंड के नजदीक ग्रेनेड फेंका। आतंकवादियों के निशाने पर आम नागरिक थे। इस हमले में छह लोगों के घायल होने की सूचना है।

#UPDATE Jammu and Kashmir: Six injured in a grenade attack near bus stand in Sopore. https://t.co/i38wp752F9 pic.twitter.com/M6HPPT8Xhy

वहीं, ग्रेनेड से हमला होते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। तुरंत सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और इलाके की घेराबंदी कर दी। जबकि घायलों को इलाज के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चला दिया है और हर संदिग्ध गतिविधि-व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां के बदले हुए हालात का जायजा लेने के लिए यूरोपियन यूनियन (EU) के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां का दौरा करने पहुंचने वाला है।

Sources: European Union Parliamentary delegation to visit Srinagar tomorrow. They will meet Jammu and Kashmir administration officials & local residents of Srinagar. They are also likely call on the Governor. pic.twitter.com/sCbsvCJVE6