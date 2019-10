जम्मू-कश्मीरः कुलगाम में आतंकियों का बड़ा हमला, 5 लोगों की हत्या

श्रीनगर। हाई सिक्योरिटी, खुफिया विभाग के अलर्ट और यूरोपियन यूनियन प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बावजूद जम्मू-कश्मीर में आतंकियों द्वारा वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। अभी-अभी एक बड़ी खबर आई है कि आतंकियों ने कुलगाम में पांच लोगों की हत्या कर दी।

ताजा जानकारी के मुताबिक यह घटना श्रीनगर से 67 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलगाम जिले की है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने मंगलवार शाम को 5 गैर-कश्मीरी मजदूरों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस हमले में एक मजदूर घायल हो गया है।

घायल मजदूर की पहचान जहूरुद्दीन के रूप में हुई है। पश्चिम बंगाल निवासी जहूरुद्दीन यहां पर दिहाड़ी मजदूरी करता है। जिस वक्त आतंकवादियों ने उस पर हमला किया वह कतरासू गांव स्थित अपने किराये के कमरे में था। पुलिस का कहना है कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है।

