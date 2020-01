जहानाबाद में ही छिपा था JNU स्टूडेंट शरजील इमाम, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

पटना। वीडियो वायरल होने के बाद कई स्थानों पर भड़काऊ भाषण देने का सबूत मिलने पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के स्टूडेंट्स शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शरजील के खिलाफ छह राज्यों की पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसकी तलाश में जुटी थी। मंगलवार को शरजील को बिहार के जहानाबाद (Jahanabad) से गिरफ्तार किया गया।

ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की एक टीम ने शरजील इमाम को उसके गृह जनपद जहानाबाद से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था।

इससे पहले अलग-अलग राज्यों की पुलिस शरजील की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग राज्यों में दबिश दे रही थी। जबकि बिहार के जहानाबाद में उसकी मौजूदगी को लेकर पुलिस ज्यादा दबिश डाल रही थी। वहीं, पुलिस ने शरजील के भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की।

