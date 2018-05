नई दिल्ली। पत्रकार जेडे सनसनीखेज हत्या मामले में माफिया डॉन राजेंद्र एस. निखलजे उर्फ छोटा राजन को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनवाई है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को जून 2011 के इस हत्याकांड मामले में आठ को अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया है। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमे से 8 लोगों को दोषी मानते हुए अदालत ने 2 लोगों को बरी कर दिया गया है।

MCOCA court in Mumbai sentences Gangster Chhota Rajan and 7 others to life imprisonment in journalist Jyotirmay Dey murder case pic.twitter.com/THulVw9fuB