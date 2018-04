नई दिल्ली। मुंबई के कमला मिल्स अग्निकांड में मुंबई सत्र न्यायालय ने पब '1-अबव' के दो प्रबंधकों को जमानत दे दी ही। इसके साथ ही अदालत ने घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 29 दिसंबर को हुए इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी और 55 लोग झुलस गए थे। आग की घटना के बाद पुलिस ने मोजो बिस्ट्रो और वन-एबव के मालिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (मानव-वध का आपराधिक मामला, जोकि हत्या की श्रेणी में नहीं आता है) समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

