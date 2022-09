Karnataka: बेलगावी में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान एक छात्र की बेरहमी से हत्या, 4 गिरफ्तार

Karnataka: बेलगावी जिले के मुगलिहाल गांव में शनिवार को गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हुए विवाद के बाद चार युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये सभी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं।

कर्नाटक के बेलगाम में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान एक युवा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। अर्जुन गौड़ा नाम के इस युवक पर घातक हमले किये गए थे जिस कारण उसकी जान नहीं बच सकी।

Karnataka: Brutally Murdered of a student during Ganesha Procession in Belagavi (File Pic)