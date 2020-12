Karnataka  : कोलार की एक कंपनी में तोड़फोड़ और आगजनी, नाराज कर्मचारियों ने दिया हिंसक घटना को अंजाम

नई दिल्ली। कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित एक ताईवानी कंपनी की फैक्‍ट्री में आज कर्मचारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं दिया। वेतन न मिलने का नाराज कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर जमकर उत्‍पात मचाया। एप्पल आईफोन बनाने वाली ताइवानी कंपनी के नाराज कर्मचारियों ने कांच के दरवाजे और केबिन तोड़ डाले।

Karnataka: Violence erupts at the Wistron iPhone manufacturing unit in Kolar



