कर्नाटकः पिता की हत्या के बाद लाश के 32 टुकड़े कर बोरवेल में डाला, ऐसे खुला राज

Karnataka Son Killed Father: कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या कर दी और फिर उसके शव के 32 टुकड़े कर खुले बोरवेल में डाल दिया। कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

Karnataka Man Chops Up Father's Body Into 32 Pieces, Dumps In Borewell