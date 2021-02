Karnataka पीएससी पेपर लीक : एक और आरोपी शिवलिंग पाटिल गिरफ्तार

नई दिल्ली। कर्नाटक लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में कर्नाटक पुलिस को सफलता मिली है। बेंगलूरु के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने कहा है कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी शिवलिंग पाटिल को बेलागावी से गिरफ्तार किया गया है। शिवलिंग एक कोचिंग सेंटर चलाता था। यह कोचिंग सेंटर एक साल पहले बंद हो गया था।

Shivling Patil, an accused in Karnataka Public Service Commission question paper leak case, has been arrested from Belagavi. He used to run a coaching centre which closed one year back: Sandeep Patil, Joint Commissioner of Police (Crime), Bengaluru