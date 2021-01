Karnataka : लोक सेवा आयोग FDA पेपर लीक, 14 गिरफ्तार, 35 लाख रुपए जब्त

नई दिल्ली। कर्नाटक लोक सेवा आयोग एफडीए पेपर लीक होने की सूचना पर बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बरामद नगद 35 लाख रुपए पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। इस बात की जानकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम संदीप पाटिल ने दी है।

Karnataka Public Service Commission FDA paper leak: Total 14 people arrested so far, Rs 35 lakhs in cash seized, says Sandeep Patil, Joint CP, Crime #Bengaluru