कासगंज में फिर भड़की हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बीच तनाव बरकार

नई दिल्ली। यूपी के कासगंज में गणतंत्र दिवस के दिन भड़की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को मृतक युवक के अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच कर दिया है। इसके बाद शहर में एकबार फिर हिंसा भड़क गई। अंतिम संस्कार से लौटते ही भीड़ उग्र हो गई और रास्ते में कई गुमटियों को आग के हवाले कर दिया।



अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह

मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी तादात में पुलिस बल मौजूद हैं, जो हालात को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद, अलीगढ़ आईजी संजीव कुमार और अलीगढ़ कमिश्नर खुद कैंप लगाकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएसी और आरपीएफ के अलावा पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोगों से अफवाहों और दंगाईयों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।

