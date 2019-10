जम्मू-कश्मीर: तंगधार में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, गोलीबारी में कई घर क्षतिग्रस्त

नई दिल्ली। देश में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान ने कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया।

पाकिस्तान ने सोमवार को कश्मीर के तंगधार सेक्टर में एलओसी पर गोलीबारी की। वहीं, भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाले हुए पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया।

जानकारी के अनुसार सीमा पार से हुई इस गोलीबारी में नियंत्रण रेखा से सटे कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

Jammu and Kashmir: Houses damaged in ceasefire violation by Pakistan, along the Line of Control in Tangdhar sector, yesterday. pic.twitter.com/6irT0uguxN