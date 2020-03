केरल: बस ने कार में मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, 80 घायल

नई दिल्ली। बड़ी खबर केरल से आ रही है। वायनाड में एक दिलदहलाने वाली घटना घटी है। एक बस ने कार में जोरादर टक्कर मारी दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को वायनाड के सुल्तान बाथरी इलाके में एक बसा ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं, एक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

Kerala: 1 person dead, at least 80 injured after a private bus rammed into a car in Sultan Bathery in Wayanad, earlier today. pic.twitter.com/JbV8vkzfFk