Kerala Gold Smuggling Case में बड़ा खुलासा, ED अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज

कोच्चि। केरल में जहां एक और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी और गोल्ड स्मगलिंग केस ( Kerala Gold Smuggling Case ) के मामले में सियासत के साथ-साथ कार्रवाई भी जारी है। दरअसल, सोना तस्करी के मामले के आरोपी स्वप्ना सुरेश का ऑडियो टेप लीक होने के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है।

क्राइम ब्रांच ने ऑडियोटेप में हुए खुलासे के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसम संबंध में क्राइम ब्रांच ने एर्नाकुलम प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इधर, इस मामले में CPI (M) के सचिव ए. विजयराघवन ने कहा कि यह केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से संबंधित केस है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही सरकार के विकास कार्यों को अवरूद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। विजयराघवन के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि हम इस तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसी दिशा में यह एक कार्रवाई की गई है।

It's related to misuse of central agencies. They're making false allegations against CM, ministers & intervening in govt's development prog. Govt said we won't succumb to pressure & will take legal action. It's an action in that direction: A Vijayaraghavan, CPI(M) Secy, Kerala pic.twitter.com/Elih9O5bpZ